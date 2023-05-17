Госдума приняла поправку о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций с МО И ФСБ

Депутаты Госдумы приняли поправку, предусматривающую возможность проведения выборов при военном положении после консультаций Центризбиркома с Министерством обороны РФ и ФСБ России. О корректировке действующего законодательства пишет ТАСС.
Указанное изменение вносится в закон «О военном положении». Согласно принятой поправке, на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти, а также органы местного самоуправления могут проводиться в случае, если решение об их назначении принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ России.
По замыслу авторов поправки, в этом случае народные волеизъявления могут иметь место как на всей территории с введенным военным положением, так и на отдельной ее части. Напомним, что в действующей редакции закона указано, что выборы и референдумы не проводятся при военном положении.