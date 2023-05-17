Нидерланды открыли посольство королевства в столице Ливии

Напомним, что все иностранные представительства покинули Ливию в 2011 году после вспышки протестов против режима Муаммара Каддафи, свергнутого в тот же период. На протяжении длительного времени большинство этих посольств работали из столицы Туниса, однако в последние годы некоторые из них возобновили деятельность в Триполи.