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Нидерланды открыли посольство королевства в столице Ливии

Весь мир
Нидерланды открыли посольство королевства в столице Ливии

Нидерланды провели церемонию открытия посольства в Триполи 15 мая, информирует агентство Anadolu.

«Рады сообщить об открытии офисов посольства Нидерландов в Ливии. Мы гордимся тем, что работаем с ливийскими партнерами и укрепляем наше сотрудничество, торговые и дипломатические отношения», — объявило голландское полпредство на своей странице в Facebook✱ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На торжестве присутствовали министры иностранных дел Нидерландов и Ливии, а также ряд послов других государств. В голландской дипмиссии отметили, что открытие посольства в Триполи отражает приверженность Амстердама укреплению мира и стабильности в североафриканской республике.

Напомним, что все иностранные представительства покинули Ливию в 2011 году после вспышки протестов против режима Муаммара Каддафи, свергнутого в тот же период. На протяжении длительного времени большинство этих посольств работали из столицы Туниса, однако в последние годы некоторые из них возобновили деятельность в Триполи.

Ранее арабские СМИ сообщили, что Ливия заняла третье место по величине золотого запаса в Африке за 2022 год. Резервы драгоценного металла североафриканской республики составляют 117 метрических тонн согласно глобальному статистическому порталу Statista.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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