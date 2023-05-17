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Открытое горение в доме на улице Максима Горького в Оренбурге ликвидировано

Происшествия
Открытое горение в доме на улице Максима Горького в Оренбурге ликвидировано

Тушение огня на крыше жилого дома в городе Оренбург на улице Максима Горького продолжается. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Оренбургской области открытое горение удалось ликвидировать.

Известно, что спасатели работают под руководством начальника управления Александра Зенова. К тушению пожара были привлечены 134 сотрудника противопожарных служб, 49 единиц специальной техники, в том числе восемь подъемных механизмов и шесть машин для подвоза воды.

Следует отметить, что ранее МЧС России сообщило, что общая площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. С места возгорания уже спасены двое человек, десять жителей соседних квартир эвакуировали.
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