МВД РФ задержало администраторов Telegram-каналов за вымогательство и угрозы размещения компромата в Сети

Администраторы Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве, были задержаны сотрудниками МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Задержанные занимались освещением общественно-политической повестки крупных регионов. О каких именно каналах шла речь не уточняется, однако в ведомстве рассказали, что для привлечения аудитории каналы носили яркие наименования. Публикуемые там материалы содержали недостоверные сведения о региональных руководителях и крупных предпринимателях.
При этом администраторы могли остановить распространение компрометирующей информации, установив так называемый «блок на негатив». За это сообщники вымогали у подписчиков деньги. В результате следственных действий сотрудники МВД задержали диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного предприятия, а также журналиста, который писал тексты.
Ранее «Царьград» сообщал, что Роскомнадзор внес Telegram-канал Егора Крида в реестр запрещенных в России за размещение незаконной рекламы онлайн-казино и букмекерских контор.