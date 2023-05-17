МВД РФ задержало администраторов Telegram-каналов за вымогательство и угрозы размещения компромата в Сети

При этом администраторы могли остановить распространение компрометирующей информации, установив так называемый «блок на негатив». За это сообщники вымогали у подписчиков деньги. В результате следственных действий сотрудники МВД задержали диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного предприятия, а также журналиста, который писал тексты.