Власти Буркина-Фасо упростили взаимодействие населения с правоохранительными органами

Уагадугу, 17 мая. Власти Буркина-Фасо внедрили цифровую платформу для упрощенного доступа населения к взаимодействию с правоохранительными органами.
Новый инструмент жандармерии получил название «Цифровая бригада наблюдения, оповещения и помощи» (BNVAA). Он позволит жителям страны обращаться к стражам порядка посредством социальных сетей, таким образом создав между ними прямой канал связи и упростив их совместную деятельность в области безопасности.
Среди прочего BNVAA будет собирать и анализировать данные, а также формировать цифровую базу доказательств преступлений. Программа была создана силами национальных специалистов. По словам начальника штаба Национальной жандармерии, платформа призвана стать «жандармерией под рукой» для любого гражданина африканского государства.
Ведомство было создано в результате реорганизации Вооруженных сил президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Кроме того, он основал батальоны быстрого реагирования, целью которых является оперативное вмешательство при угрозах территориальной целостности.