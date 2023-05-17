Власти Буркина-Фасо упростили взаимодействие населения с правоохранительными органами

Новый инструмент жандармерии получил название «Цифровая бригада наблюдения, оповещения и помощи» (BNVAA). Он позволит жителям страны обращаться к стражам порядка посредством социальных сетей, таким образом создав между ними прямой канал связи и упростив их совместную деятельность в области безопасности.