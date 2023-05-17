Дни российского кино Russian Film Festival в третий раз пройдут в столице Азербайджана

Дни российского кино Russian Film Festival в третий раз проведут в столице Азербайджана. Фестивальные сеансы буду проходить в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan Cinema в Баку в период с 19 по 21 мая, информирует газета «Культура».
За организацию этого культурно-массового мероприятия отвечает Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Организаторы анонсировали показы таких фильмов, как «Красная Шапочка», «Волны», «Либерея: охотники за сокровищами», а также мультипликационных картин «Снежная Королева: Разморозка» и «Кощей. Похититель невест».
В этом году Баку проводит Russian Film Festival в третий раз. В коронавирусном 2021 году фестиваль проходил в онлайн-формате, а в 2022 — в смешанном. Помимо Азербайджана, в 2023 году показ фильмов устраивали в Таиланде, Казахстане, КНР и Лаосе.