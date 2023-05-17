Дни российского кино Russian Film Festival в третий раз пройдут в столице Азербайджана

В этом году Баку проводит Russian Film Festival в третий раз. В коронавирусном 2021 году фестиваль проходил в онлайн-формате, а в 2022 — в смешанном. Помимо Азербайджана, в 2023 году показ фильмов устраивали в Таиланде, Казахстане, КНР и Лаосе.