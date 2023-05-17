«Хозяин не разрешает»: военный эксперт Красноперов об отказе Польши передать Украине истребители F-16

Польша отказывает Украине в отправке современной ударной техники из-за соответствующего запрета США. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Рейкьявике заявил, что Варшава передала Киеву почти все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29 и не намерена поставлять ВСУ находящиеся на вооружении самолеты F-16.
«Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта. Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — сообщил политик.
Глава польского государства добавил, что оказал Киеву военную помощь на миллиарды долларов и находится в первой тройке государств по объемам поддержки ВСУ.
«Варшаве нет смысла передавать Киеву F-16, они и так поставили советские самолеты, которые ВСУ еще могут использовать, а на истребителях западного образца шансов мало. Ну что толку отдать им, а кто будет летать? К тому же их быстро посбивают. Отдавать вместе с экипажами тоже явно не намерены, к тому же это будет открытое проявление агрессии в нашу сторону. Хотя и такое даже может быть, исключать нельзя. Ну раз не хотят отдавать — хорошо», — прокомментировал новость Красноперов.
Также важно отметить, что прежде чем Польша решит передавать высокотехнологичную технику, она должна получить разрешение от властей США и правообладателя, то есть производителя самолетов.
«Это же американские самолеты, а вассал, скорее всего просто так не разрешит. На самом деле смысла нет, летать на них в ВВС Украины некому, да и Россия постоянно сбивает вражеские самолёты. Так что по сути передача истребительной авиации нецелесообразна, потому что наши ПВО их будут щелкать, ракет хватает», — заключил эксперт.
Ранее авиаэксперт и главный редактор издания «Авиа.ru» Роман Гусаров сообщал, что Запад совершит опасную ошибку, приняв решение о поставках боевых истребителей западного образца киевскому режиму.