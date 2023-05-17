«Хозяин не разрешает»: военный эксперт Красноперов об отказе Польши передать Украине истребители F-16

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Рейкьявике заявил, что Варшава передала Киеву почти все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29 и не намерена поставлять ВСУ находящиеся на вооружении самолеты F-16.