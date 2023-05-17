Факт нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте заинтересовал главу СК России Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у коллег из ХМАО-Югры по поводу нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте. Информация об этом появилась в телеграм-канале информационного центра ведомства.
Житель Сургута, являющийся инвалидом, обратился к главе СК России Бастрыкину с жалобой. Он сообщил, что многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе с двумя разнополыми детьми, был снесен. После этого им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра, сообщает Ugra-news.
Ранее Следственным управлением СК России по ХМАО-Югре уже проводилась процессуальная проверка, однако по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. Председатель СК России поручил руководителю ведомства по ХМАО-Югре Михаилу Мошкину предоставить доклад по ситуации и принять все возможные меры для оказания помощи заявителю.