Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Факт нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте заинтересовал главу СК России Бастрыкина

Общество
Факт нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте заинтересовал главу СК России Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у коллег из ХМАО-Югры по поводу нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте. Информация об этом появилась в телеграм-канале информационного центра ведомства.

Житель Сургута, являющийся инвалидом, обратился к главе СК России Бастрыкину с жалобой. Он сообщил, что многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе с двумя разнополыми детьми, был снесен. После этого им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра, сообщает Ugra-news.

Ранее Следственным управлением СК России по ХМАО-Югре уже проводилась процессуальная проверка, однако по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. Председатель СК России поручил руководителю ведомства по ХМАО-Югре Михаилу Мошкину предоставить доклад по ситуации и принять все возможные меры для оказания помощи заявителю.
бастрыкин югра сургут инвалид права ск россии
Военкоры ФАН