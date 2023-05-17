Факт нарушения жилищных прав инвалида в Сургуте заинтересовал главу СК России Бастрыкина

Житель Сургута, являющийся инвалидом, обратился к главе СК России Бастрыкину с жалобой. Он сообщил, что многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе с двумя разнополыми детьми, был снесен. После этого им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра, сообщает Ugra-news.