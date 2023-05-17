Видеокамеры будут установлены в общественных местах Калуги

В парках и скверах Калуги в рамках реализации программы благоустройства общественных пространств планируют установить камеры видеонаблюдения. Всего будет установлено девять устройств.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что три камеры появятся на Театральной площади, по две — в парках Циолковского и Мира, а также в Центральном парке культуры и отдыха. Еще одно устройство видеонаблюдения будет установлено на Аллее Героев, передает «Агентство Бизнес Новостей».
Заказчиком проекта оборудования общественных пространств города системами видеофиксации выступает муниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство». Начальная стоимость контракта на выполнение работ составляет 621,1 тысячи рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.