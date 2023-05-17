Видеокамеры будут установлены в общественных местах Калуги

В пресс-службе городской администрации уточнили, что три камеры появятся на Театральной площади, по две — в парках Циолковского и Мира, а также в Центральном парке культуры и отдыха. Еще одно устройство видеонаблюдения будет установлено на Аллее Героев, передает «Агентство Бизнес Новостей».