Положение об отзыве сенатора до истечения срока его полномочий снова появится в законодательстве РФ

Комитет Государственной думы России по госстроительству и законодательству рассмотрел и поддержал поправки, которые подразумевают возможность субъектов РФ вносить представления об отзыве сенаторов.
Согласно положению, региональные власти имеют право внести в Совет Федерации представление об отзыве сенатора, которого ранее наделили полномочиями. Отмечается, что заявление не будет принято, если оно подано в течение одного года с момента наделения политика полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения.
Также при отклонении Совфедом представления, органы власти смогут подать его повторно только через шесть месяцев. Известно, что поправки планируют внести в закон об особенностях выборов, проводимых в новых регионах РФ.
Ранее Госдума подписала законопроект, предусматривающий самостоятельное решение российских субъектов определять порядок обращения с бездомными собаками, передает «Царьград».