Положение об отзыве сенатора до истечения срока его полномочий снова появится в законодательстве РФ

Согласно положению, региональные власти имеют право внести в Совет Федерации представление об отзыве сенатора, которого ранее наделили полномочиями. Отмечается, что заявление не будет принято, если оно подано в течение одного года с момента наделения политика полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения.