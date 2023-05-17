Блогер-миллионник Анастасия Ивлеева не имеет отношения к проверяемой ФНС фирме

Блогер-миллионник и популярная телеведущая Анастасия Ивлеева больше не имеет отношения к проверяемой ФНС фирме. В апреле знаменитость полностью передала компанию «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой, сообщает источник ФАН.
Соответственно, письма из Федеральной налоговой службы пришли на адрес предприятия, а не лично Ивлеевой. В настоящий момент в отношении компании проводится только налоговая проверка, никаких подозрений по поводу фирмы у специалистов нет, уточнил источник ФАН.
По его словам, бухгалтерский отчет и налоговая декларация «Ивлеева продакшн» были сданы вовремя. Согласно документации, за 2022 год предприятие заработало 122 млн. рублей, при этом чистая прибыль составила 46 млн.
Кроме переданной другому человеку компании, у Анастасии Ивлеевой есть доля в ресторанном бизнесе — ей принадлежат 45% акций итальянского бистро «Коленки пчелы». Предприятие общественного питания было создано в 2021 году и за последний год работы заработало 445 млн. рублей.
Как блогер и ведущая, Анастасия Ивлеева работает через ИП. В этом аспекте к медийной персоне пока тоже претензий нет, отметил источник ФАН.