Блогер-миллионник Анастасия Ивлеева не имеет отношения к проверяемой ФНС фирме

Кроме переданной другому человеку компании, у Анастасии Ивлеевой есть доля в ресторанном бизнесе — ей принадлежат 45% акций итальянского бистро «Коленки пчелы». Предприятие общественного питания было создано в 2021 году и за последний год работы заработало 445 млн. рублей.