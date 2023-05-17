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«Помните прошлое, но живите будущим»: Пригожин заявил, что в Бахмуте находится будущий министр обороны России

Армия
«Помните прошлое, но живите будущим»: Пригожин заявил, что в Бахмуте находится будущий министр обороны России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал свое заявление насчет нахождения российского министра обороны в Бахмуте (Артемовске).

По его словам, когда он говорил, что глава Минобороны находится в одном из бахмутских подвалов, то имел в виду будущего министра. Сообщение Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же, я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим», — указал основатель ЧВК «Вагнер».
«Помните прошлое, но живите будущим»: Пригожин заявил, что в Бахмуте находится будущий министр обороны России

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» за день продвинулись в Бахмуте на 200 метров. Для полного взятия населенного пункта осталось освободить один квартал и небольшой кусок частного сектора.
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