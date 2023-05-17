Аналитик Кашин: Попытка Запада заменить своими ПВО украинские С-300 обойдется ему очень дорого

По словам источников в Пентагоне, США пока оценивают ущерб, нанесенный американской системе ПВО «Пэтриот» в Киеве после атаки российской ракеты «Кинжал». Как считает военный эксперт Василий Кашин, попытки Запада заменить украинские С-300 современными системами приведут его к чудовищному росту расходов.
Как сообщил чиновник Пентагона, зенитный ракетный комплекс, вероятно, был поврежден в ходе атаки, но не уничтожен. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему с Украины для починки, или украинцы смогут отремонтировать ее на месте. Сейчас у ВСУ есть два комплекса Patriot, один ей передали Соединенные Штаты, другой — совместно Германия и Нидерланды. Пока неясно, какая из этих систем могла быть повреждена.
По мнению военных чиновников США, российские силы для того, чтобы навести «Кинжал», могли использовать сигналы мощного радара «Пэтриот». Напомним, накануне Минобороны РФ заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен американский ЗРК «Пэриот» в Киеве. Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли «сосредоточенный удар» и поразили пункты дислокации украинских военных, а также склады с западными вооружениями.
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, попытка стран НАТО заменить своими ПВО украинские системы С-300 может обойтись ему очень дорого.
«Думаю, инцидент с системой «Пэтриот» не приведет к прекращению поставок Украине дорогостоящих систем ПВО с Запада. Просто потому, что выбора-то у них особого нет — зенитные ракеты к комплексам С-300 стремительно заканчиваются. А без системы ПВО, без прикрытия своих объектов с воздуха, украинские войска довольно быстро проиграют в военном противостоянии, — указал военный аналитик. — Это просто доказательство того, что исчерпание запасов советских зенитных ракет на Украине, а также потеря большей части имевшихся у нее комплексов С-300 будет иметь последствия в виде гигантского роста издержек западных стран на поддержку ВСУ».
В качестве доказательства Кашин привел кадры из видео с работой ПВО, опубликованного в соцсетях киевскими блогерами.
«Мы видели, что комплекс «Пэтриот» перед тем, как он был поражен российской ракетой, выпустил несколько десятков зенитных ракет. Я оцениваю стоимость всего объема, который был израсходован буквально за несколько минут, примерно в 120-150 миллионов долларов. И это — при отражении всего лишь одного ракетно-дронового налета на Киев! Если же был фатально поражен сам комплекс, то ущерб от этого можно оценить еще в несколько сотен миллионов долларов. Между тем, это довольно обычный эпизод для военных действий подобной интенсивности», — указал аналитик ЦКЕМИ.
В случае, если Запад попытается в дальнейшем использовать свои дорогостоящие системы для замены советских С-300 еще и на линии соприкосновения, то финансовые потери стран НАТО начнут исчисляться просто чудовищными суммами, считает Кашин.
«Дорогие западные ЗРК, будучи использованы для прикрытия украинских войск в прифронтовой зоне, начнут нести неизбежные потери от ударов российских беспилотников. Те же «Ланцеты» показали, что могут прекрасно уничтожать радиолокационные станции украинских С-300. Они вполне могут повторить этот успех, но уже с западными ЗРК вроде SAMP-T, NASAMS или «Пэтриот», — отметил военный эксперт.
Он напомнил, что даже повстанцам-хуситам в Йемене удавалось поражать РЛС «Пэтриот» при помощи не самых сложных барражирующих боеприпасов.
"То есть, западные ЗРК вполне уязвимы для дронов, а их стоимость при этом зашкаливает. К тому же перед Западом неизбежно встанет вопрос производственных мощностей, поскольку комплексы ПВО и ракеты к ним — очень сложный в производстве, штучный товар. Понятно, что страны Запада не смогут постоянно поддерживать такой расход зенитных ракет по цене 5 миллионов долларов за штуку, какой был продемонстрирован в Киеве. Это — очень важный урок, который следует из инцидента с комплексом «Пэтриот», — заключил Кашин.
Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что ВСУ удалось сбить ракету «Кинжал» с помощью системы «Пэтриот». Позднее немецкий Bild опубликовал в соцсетях кадры с предоставленными Киевом «обломками российских ракет», якобы сбитых украинской ПВО. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты «Кинжал». Другие обломки сопровождала табличка «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55». Источники в Минобороны РФ назвали эту информацию «очередным вбросом» и «попыткой выдать желаемое за действительное». Военные пояснили, что скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы переданных Киеву Западом комплексов, включая «Пэтриот». Помимо этого, «Кинжал» в конце полета делает противоракетный маневр и практически вертикально заходит на цель, что исключает его перехват.