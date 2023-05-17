Аналитик Кашин: Попытка Запада заменить своими ПВО украинские С-300 обойдется ему очень дорого

Как сообщил чиновник Пентагона, зенитный ракетный комплекс, вероятно, был поврежден в ходе атаки, но не уничтожен. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему с Украины для починки, или украинцы смогут отремонтировать ее на месте. Сейчас у ВСУ есть два комплекса Patriot, один ей передали Соединенные Штаты, другой — совместно Германия и Нидерланды. Пока неясно, какая из этих систем могла быть повреждена.