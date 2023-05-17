Байден прервал турне по Азии из-за угрозы дефолта по госдолгу США

По мере того как стороны продолжают упорствовать, Соединенные Штаты все ближе подходят к возможному дефолту. По словам министра финансов Джанет Йеллен, уже в начале июня правительство окажется не в состоянии осуществить выплаты по внешним долгам, что будет означать дефолт США. Согласно ее оценкам, в этом случае будет подорвана вера в американские облигации государственного займа, что приведет к резкому отказу от доллара в качестве мировой резервной валюты и средства межгосударственных расчетов.