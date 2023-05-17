Байден прервал турне по Азии из-за угрозы дефолта по госдолгу США

Вашингтон, 17 мая. Президент США Джо Байден был вынужден сократить азиатское турне и отменить запланированный на следующую неделю саммит лидеров стран-участниц альянса QUAD. Такое решение глава Белого дома принял после очередного провала переговоров в конгрессе относительно увеличения потолка госдолга.
Встреча лидеров QUAD в Сиднее и запланированная на понедельник остановка Байдена в столице Папуа-Новой Гвинеи рассматривались наблюдателями как возможности для укрепления позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе, который в Вашингтоне рассматривают как арену для сдерживания Китая. Ожидалось, что в ходе заседания 24 мая стороны обсудят углубление сотрудничества по целому ряду вопросов — от критически важных технологий до изменения климата.
Тем не менее неспособность американских законодателей прийти к соглашению о повышении предела госдолга заставила Байдена пересмотреть свои планы и вернуться в Вашингтон для проведения консультаций с членами конгресса.
Такой шаг обусловлен острой ситуацией, в которой Соединенные Штаты оказались по причине политических разногласий между республиканцами и демократами. Законодатели-республиканцы представили законопроект о повышении госдолга, который предусматривает значительное сокращение бюджетных расходов по важным для оппонентов статьям. В свою очередь демократы отказываются идти на урезание ассигнований, обвиняя республиканцев в стремлении ввергнуть США в дефолт.
Об отсутствии намеков на успехи переговоров говорят утечки из Белого дома: источники сообщают, что администрация Байдена рассматривает экзотические способы повышения потолка госдолга, включая решение Верховного суда. Также звучат предложения проигнорировать отсутствие законодательного акта об увеличении пределов заимствования и брать деньги у ФРС через президентские указы. В то же время специалисты отмечают опасность подобных решений, которые приведут к катастрофическим последствиям.
По мере того как стороны продолжают упорствовать, Соединенные Штаты все ближе подходят к возможному дефолту. По словам министра финансов Джанет Йеллен, уже в начале июня правительство окажется не в состоянии осуществить выплаты по внешним долгам, что будет означать дефолт США. Согласно ее оценкам, в этом случае будет подорвана вера в американские облигации государственного займа, что приведет к резкому отказу от доллара в качестве мировой резервной валюты и средства межгосударственных расчетов.
Как стало известно, на текущий момент на счетах казначейства осталось лишь около 87 миллиардов долларов. По оценкам экономистов крупнейших банков Соединенных Штатов, этих средств хватит примерно до 5–11 июня. После чего правительство не сможет финансировать работу государственных органов и осуществлять выплаты по погашению внешнего долга.
Биржевые аналитики обращают внимание на разницу доходностей американских казначейских бумаг со сроком погашения 30 мая и 1 июня. Это свидетельствует о том, что многие инвесторы допускают возможность дефолта.