Юрист Колотович назвала способ вернуть прежнюю фамилию после развода

Адвокат Надежда Колотович уточнила условия, при которых можно восстановить добрачную фамилию.
Как напомнила Колотович, такую возможность подразумевает статья 36 федерального закона «Об актах гражданского состояния». При этом мужчине сделать это можно только в случае признания брака недействительным, сообщает Life.ru.
Это возможно при наличии нескольких факторов. Среди них отсутствие взаимного добровольного согласия пары на вступление в брак, признание мужчины или женщины до вступления в брак недееспособным из-за психического расстройства, а также заключение союза в добрачном возрасте.