Форум с участием профсоюзных лидеров России и Белоруссии прошел в Минске

В Минске сегодня, 17 мая, завершил работу российско-белорусский профсоюзный форум «Современные вызовы в социально-трудовой сфере. Инновационные инструменты деятельности профсоюзов».
В мероприятии приняли участие профсоюзные делегации от предприятий, занятых в промышленности России и Белоруссии, а также представители национальных профсоюзных центров. От Федерации независимых профсоюзов России приехал заместитель председателя Александр Шешуков, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».
На протяжении трех дней работы форума его участники обсуждали самые разные вопросы и проблемы социально-трудовой сферы. Особое внимание уделялось задачам по защите прав работников в современной экономической и политической ситуации. Выступающие из обеих стран делали акцент на общности своих целей и интересов и подчеркивали взаимное стремление к интеграции в самых разных областях.