Форум с участием профсоюзных лидеров России и Белоруссии прошел в Минске

На протяжении трех дней работы форума его участники обсуждали самые разные вопросы и проблемы социально-трудовой сферы. Особое внимание уделялось задачам по защите прав работников в современной экономической и политической ситуации. Выступающие из обеих стран делали акцент на общности своих целей и интересов и подчеркивали взаимное стремление к интеграции в самых разных областях.