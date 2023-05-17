Глава МЧС России Александр Куренков подтвердил гибель 12 человек при пожарах в Свердловской области

Председатель ведомства выступил 17 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным с докладом по обстановке с природными пожарами в стране. Он подтвердил, что из-за них в Свердловской области погибли 12 человек. Помимо этого, Куренков сообщил о 19 пострадавших в результате стихийного бедствия.