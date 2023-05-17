Блогер Айза намерена прекратить быть «жилеткой» и «спасительницей» для рэпера Гуфа

Блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что приняла твердое решение навсегда прекратить созависимые отношения со своим бывшим супругом и рэпером Алексеем Долматовым.
Об этом она написала в Сети 17 мая, в среду. С этого дня любое взаимодействие с Гуфом будет прервано, указала Айза. Фанаты могут поднять ее на смех или «закидать камнями», если она еще раз поднимет тему бывшего мужа или же станет его «жилеткой и спасительницей», добавила бьюти-блогер.
«Если я хоть раз ему еще поверю, можете меня послать куда подальше», — предупредила бизнесвумен.
Общий ребенок Сэм не должен быть свидетелем всех конфликтов, связанных с Гуфом, резюмировала Айза.