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Блогер Айза намерена прекратить быть «жилеткой» и «спасительницей» для рэпера Гуфа

Шоу-бизнес
Блогер Айза намерена прекратить быть «жилеткой» и «спасительницей» для рэпера Гуфа

Блогер Айза-Лилуна Ай заявила, что приняла твердое решение навсегда прекратить созависимые отношения со своим бывшим супругом и рэпером Алексеем Долматовым.

Об этом она написала в Сети 17 мая, в среду. С этого дня любое взаимодействие с Гуфом будет прервано, указала Айза. Фанаты могут поднять ее на смех или «закидать камнями», если она еще раз поднимет тему бывшего мужа или же станет его «жилеткой и спасительницей», добавила бьюти-блогер.

«Если я хоть раз ему еще поверю, можете меня послать куда подальше», — предупредила бизнесвумен.

Общий ребенок Сэм не должен быть свидетелем всех конфликтов, связанных с Гуфом, резюмировала Айза.
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