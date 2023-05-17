США переправили в Ирак крупную колонну нелегально добытой сирийской нефти

Издание со ссылкой на источники в районе Аль-Яарубия вблизи иракской границы сообщило, что в регион прибыли порядка 42 машин, которые затем покинули территорию Сирии через погранпереход Аль-Махмудия. Источники заявляют, что в грузовиках находилась нефть, добытая на месторождениях в регионе Аль-Джазира.