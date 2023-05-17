США переправили в Ирак крупную колонну нелегально добытой сирийской нефти

Американские военнослужащие переправили на территорию Ирака очередную колонну бензовозов с сотнями тонн контрабандной сирийской нефти. Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Издание со ссылкой на источники в районе Аль-Яарубия вблизи иракской границы сообщило, что в регион прибыли порядка 42 машин, которые затем покинули территорию Сирии через погранпереход Аль-Махмудия. Источники заявляют, что в грузовиках находилась нефть, добытая на месторождениях в регионе Аль-Джазира.
Журналисты SANA подчеркнули, что в последние недели у границы с Ираком все чаще замечают американские колонны с нефтью. Судя по всему, ВС США и подконтрольные им отряды курдских «Сирийских демократических сил» нарастили добычу «черного золота» на северо-востоке САР.
Официальный Дамаск неоднократно призывал международное сообщество предпринять меры, чтобы пресечь контрабанду сирийской нефти, которую наладили американские и курдские силы. Однако запросы властей арабской республики так и не были удовлетворены.