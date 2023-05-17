Глава МИД РФ Лавров заявил о принятии Россией мер по ускоренному включению Белоруссии в ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о принимаемых Россией мерах по ускоренному включению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником. По словам Лаврова, его коллега из Белоруссии уже проинформирован о действиях Кремля.
Минск с 2010 года являлся партнером по диалогу ШОС. В 2015 он получил статус наблюдателя при организации. А в 2022 году началась процедура приема Белоруссии в ШОС.
Ранее главы министерств иностранных дел подписали совместное заявление об общих внешнеполитических приоритетах государств. Страны намерены продолжать тесное повседневное взаимодействие.