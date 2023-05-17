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Житель Курской области получил осколочные ранения при обстреле ВСУ Кореневского района

Происшествия
Житель Курской области получил осколочные ранения при обстреле ВСУ Кореневского района

Корневский район Курской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших был гражданский рабочий.

Мужчина получил осколочные ранения поясничной области. Врачи уже оказывают ему помощь. В случае необходимости пострадавшего направят в Курскую областную клиническую больницу.

О последствиях удара сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что по Кореневскому району зафиксировали 11 прилетов, что привело к повреждению ЛЭП.

Днем ранее глава области указал на ликвидацию украинских беспилотников. Старовойт отметил, что при падении осколки повредили лишь экскаватор, сообщает RT.
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