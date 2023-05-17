Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал причину временного контроля на границе с Россией

Временный контроль на границе Белоруссии и России организован в связи с предстоящим вступлением в силу закона о ратификации межправительственного соглашения двух стран о взаимном признании виз, сообщает белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.
Он подчеркнул, что происходящее, скорее, не контроль, а мониторинг ситуации на границе. Также он добавил, что наблюдение проводится совместно с российским пограничным ведомством.
Следует отметить, что в начале мая 2023 года было объявлено о появлении контрольно-пропускных пунктов на шести основных въездах из России в Белоруссию. Как передает «Царьград», на границе начали проверять паспорта граждан и другие личные документы.