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Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал причину временного контроля на границе с Россией

Политика
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник назвал причину временного контроля на границе с Россией

Временный контроль на границе Белоруссии и России организован в связи с предстоящим вступлением в силу закона о ратификации межправительственного соглашения двух стран о взаимном признании виз, сообщает белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник.

Он подчеркнул, что происходящее, скорее, не контроль, а мониторинг ситуации на границе. Также он добавил, что наблюдение проводится совместно с российским пограничным ведомством.

Следует отметить, что в начале мая 2023 года было объявлено о появлении контрольно-пропускных пунктов на шести основных въездах из России в Белоруссию. Как передает «Царьград», на границе начали проверять паспорта граждан и другие личные документы.
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