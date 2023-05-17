Второй в истории Петербурга фестиваль «Петровские Ассамблеи» посвятят 320-летию Северной столицы

Второй в истории Петербурга фестиваль «Петровские Ассамблеи» состоится 28 мая. Мероприятие будет посвящено 320-летию Северной столицы, передает портал «Петербургский Дневник».
В этом году площадкой для праздничного фестиваля станет стадион «Газпром Арена». Мероприятие будет носить название «Петровские Ассамблеи 3.2.0» — в честь юбилея основания города на Неве. По данным СМИ, внутри «Газпром Арены» будет сконструирована сцена высотой 28 метров. В программе фестиваля указаны самые популярные исполнители нового поколения — Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Хабиб, «Три Дня Дождя» и другие.
Концертная площадка превратится в грандиозный танцпол с современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, обещают организаторы. Зрители смогут пройти внутрь стадиона начиная с 16:30, основная часть фестиваля стартует в 18:00.