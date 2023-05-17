Убившего ветерана 64-летнего жителя Башкирии приговорили к 16 годам колонии

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 64-летнего жителя Башкирии за убийство ветерана Великой Отечественной войны.
Преступление было совершено 25 августа 2022 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к ветерану и избил его до смерти, после чего похитил из дома восемь тысяч рублей. Он был признан виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенным с особой жестокостью.
«Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщила прокуратура, отметив, что приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее верховный суд Татарстана приговорил к 17 годам тюрьмы мужчину, убившего пятилетнего ребенка с ДЦП. Об этом сообщает «Ридус».