Убившего ветерана 64-летнего жителя Башкирии приговорили к 16 годам колонии

Преступление было совершено 25 августа 2022 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к ветерану и избил его до смерти, после чего похитил из дома восемь тысяч рублей. Он был признан виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенным с особой жестокостью.