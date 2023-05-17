Главы МИД РФ и Белоруссии Лавров и Алейник подписали заявление об общих внешнеполитических приоритетах

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что и РФ, и Белоруссия весьма удовлетворены итогами прошедших переговоров. Лавров сказал о том, что страны намерены продолжать тесное повседневное взаимодействие. Он отметил, что на осень запланировано совместное заседание коллегий двух министерств.