Главы МИД РФ и Белоруссии Лавров и Алейник подписали заявление об общих внешнеполитических приоритетах

Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник по итогам переговоров подписали совместное заявление об общих внешнеполитических приоритетах государств.
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что и РФ, и Белоруссия весьма удовлетворены итогами прошедших переговоров. Лавров сказал о том, что страны намерены продолжать тесное повседневное взаимодействие. Он отметил, что на осень запланировано совместное заседание коллегий двух министерств.
Ранее Сергей Лавров заявил, что внешнеполитические ведомства России и США в настоящее время не контактируют. Общение сейчас происходит исключительно по линиям администраций президентов.