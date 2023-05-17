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Главы МИД РФ и Белоруссии Лавров и Алейник подписали заявление об общих внешнеполитических приоритетах

Политика
Главы МИД РФ и Белоруссии Лавров и Алейник подписали заявление об общих внешнеполитических приоритетах

Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник по итогам переговоров подписали совместное заявление об общих внешнеполитических приоритетах государств.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что и РФ, и Белоруссия весьма удовлетворены итогами прошедших переговоров. Лавров сказал о том, что страны намерены продолжать тесное повседневное взаимодействие. Он отметил, что на осень запланировано совместное заседание коллегий двух министерств.

Ранее Сергей Лавров заявил, что внешнеполитические ведомства России и США в настоящее время не контактируют. Общение сейчас происходит исключительно по линиям администраций президентов.
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