СК РФ: объявленный в розыск соучастник теракта против Владлена Татарского передал статуэтку с СВУ Треповой

Соучастником в деле по теракту, который привел к смерти военного корреспондента Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, оказался гражданин Украины Юрий Денисов✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления.