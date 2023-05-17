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СК РФ: объявленный в розыск соучастник теракта против Владлена Татарского передал статуэтку с СВУ Треповой

Происшествия
СК РФ: объявленный в розыск соучастник теракта против Владлена Татарского передал статуэтку с СВУ Треповой

Следственный комитет РФ раскрыл личность мужчины, который передал арестованной Дарьей Треповой✱ (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) статуэтку со взрывчаткой. Его объявили в розыск.

Соучастником в деле по теракту, который привел к смерти военного корреспондента Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, оказался гражданин Украины Юрий Денисов✱ (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, украинец состоит в организованной преступной группе, которая совершила теракт в Санкт-Петербурге. Денисов передал Треповой статуэтку, начиненную взрывчатым устройством. Ее девушка принесла в кафе, где вручила Татарскому.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела Дарья Трепова отправлена в СИЗО до 2 июня. Жалоба на ее арест была отклонена в Московском городском суде, сообщает «РИАМО».

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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