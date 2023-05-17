Спасатели локализовали пожар в доме на улице Максима Горького в Оренбурге

Распространение огня в здании Оренбурга удалось остановить сотрудникам пожарных служб, сообщает пресс-служба МЧС России по Оренбургской области.
Стало известно, что в 14:58 по местному времени (12:58 мск) пожарным удалось локализовать возгорание в жилом здании на улице Максима Горького. Работы по полной ликвидации огня продолжаются.
В сообщении отмечается, что для устранения пожара привлечены 134 человека из личного состава МЧС и 49 единиц специальной техники. Дополнительная информация уточняется.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в жилом доме достигла 1000 квадратных метров. Возгорание началось на крыше строения. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей здания.