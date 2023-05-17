Военный эксперт Саблин рассказал о необходимости новой самоходной пушки 2С25М в зоне СВО

Напомним, что самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла испытания еще в первом полугодии прошлого года. Конструкторы оснастили технику 125-миллиметровой пушкой, которая соответствует танку Т-90МС. Ее дальность поражение составляет свыше пяти километров. Скорость самоходки – 70 километров в час по суше, а также до 10 километров по воде. Предполагается, что в первую очередь техника поступит на вооружение в воздушно-десантные войска.