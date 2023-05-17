Военный эксперт Саблин рассказал о необходимости новой самоходной пушки 2С25М в зоне СВО

Любое самоходное орудие гораздо эффективнее неподвижного вооружения. Об этом ФАН рассказал военный эксперт Сергей Саблин, комментируя поступление десантным войскам в 2024 году модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М.
«Это показывает практика нынешней специальной военной операции. Основой нынешних боевых действий — контрбатарейная борьба, и поэтому орудие не способное быстро, в течение короткого времени, сменить позицию рискует быть уничтожено», — сказал эксперт.
Однако Саблин считает, что некорректно отдавать данную самоходную установку только ВДВ, так как сегодня десантники мало чем отличаются от других пехотных войск.
«За год с лишним проведения специальной военной операции, по-моему, не было ни одной высадки воздушный десантных войск с захватом плацдарма противника. То есть, вот этих красивых картинок с сотнями парашютных куполов, с неожиданной высадкой на голову врага, там «Ура вперед, тра-та-та». Давно ВДВ не использовалось именно как десантные войска. Нужны ли им дополнительные какие-то самоходные установки? Считаю, что для начала для этого нужно хотя бы одну десантную операцию увидеть воочию», — высказался эксперт.
Напомним, что самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла испытания еще в первом полугодии прошлого года. Конструкторы оснастили технику 125-миллиметровой пушкой, которая соответствует танку Т-90МС. Ее дальность поражение составляет свыше пяти километров. Скорость самоходки – 70 километров в час по суше, а также до 10 километров по воде. Предполагается, что в первую очередь техника поступит на вооружение в воздушно-десантные войска.
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