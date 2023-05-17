Доброволец Георгий Тесля-Герасимов: «Чувствуется, что близится не только летняя жара, но и фронтовая»

Что касается распиаренного злосчастного контрнаступления ВСУ. Я так понимаю, что ведется проверка боем. Я уже говорил как-то об этом, но сейчас эта проверка на прочность усилилась раза в три не меньше: стреляют по частному сектору, где живут люди; по гражданской технике, разгребающей завалы. При этом стоит отметить, что увеличилось количество вражеских разведывательных квадрокоптеров в небе. У ВСУ огромное количество беспилотников. Над нашими позициями ежедневно ведется разведка территории. Поэтому обстановка на самом деле звенящая, напряженная. Подразделение у нас постоянно находится в боевой готовности все военнослужащие поставлены под ружье, постоянно держится связь с высшим руководством. На мой взгляд, противник ждет пока окончательно высохнет почва для продвижения тяжелой бронетехники и чувствуется, что близится не только летняя жара, но и фронтовая. Поэтому нашим военнослужащим надо быть сейчас особенно внимательными, собранными и не забывать, что нас всех ждут дома.