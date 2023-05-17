Многодетная мать из Томска отправится в колонию за неуплату алиментов

Женщина ранее уже имела судимость, уточняет сетевое издание «МК в Томске». Она обязана была выплачивать средства на содержание своих пяти сыновей с 2018 года, однако длительное время не выполняла свои обязанности. В результате у нее накопилась задолженность по алиментам в размере 900 тысяч рублей.