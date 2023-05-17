Эксперт Роман Подобедов: накипь в чайнике может привести к гипертонии и другим заболеваниям

В первую очередь, со временем накипь снизит эффективность чайника, поскольку она ухудшает теплопроводность металла, и прибор быстро выйдет из строя. Влияние примесей в воде на организм человека будут куда опаснее, убежден эксперт. Так, соли металлов имеют тенденцию накапливаться в организме, что может привести к мочекаменной болезни и проблемам с суставами. Частицы ржавчины вызывают расстройство работы пищеварительной системы, а неорганические минералы из жесткой воды могут откладываться на стенках сосудов. Последнее, в свою очередь, может привести к гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, резюмировал спикер.