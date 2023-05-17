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Дизайнер Анастасия Барышева посоветовала модницам обратить внимание на трусы-боксеры в 2023 году

Общество
Дизайнер Анастасия Барышева посоветовала модницам обратить внимание на трусы-боксеры в 2023 году

Трусы-боксеры станут трендом в женском нижнем белье в наступившем 2023 году. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала дизайнер Анастасия Барышева.

Стилист посоветовала модницам обратить внимание на эту деталь гардероба. Барышева также предложила девушкам не стесняться и показывать нижнее белье в комбинации с укороченным жакетом, топом и брюками.

«Не бойтесь играть с оттенками — выбирайте не только классический белый, но и розовый или голубой», — поделилась дизайнер.

Собеседница журналистов отметила, что также следящим за последними веяниями моды следует обратить внимание на «голый» тренд в нижнем белье. В текущем сезоне актуальными будут прозрачные лифы, корсеты и стринги, заключила Анастасия Барышева.
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