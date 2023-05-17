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ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов

Происшествия
ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов

Деятельностью российского блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой заинтересовалась Федеральная налогова служба РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный Банкстер».

Ивлеева подозревается в неуплате налогов. ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний блогера. Отмечается, что письма с этим требованием получили более 20 рекламных агентств.

Ранее сообщалось, что фешн-блогера Карину Нигай проверят на неуплату налогов. Это произошло после анонса нового марафона стилиста стоимостью в 1,5 миллиона рублей с VIP-сопровождением.
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