ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов

Ивлеева подозревается в неуплате налогов. ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний блогера. Отмечается, что письма с этим требованием получили более 20 рекламных агентств.