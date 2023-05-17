ФНС потребовала от блогера Анастасии Ивлеевой разъяснений по вопросу неуплаты налогов

Деятельностью российского блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой заинтересовалась Федеральная налогова служба РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный Банкстер».
Ивлеева подозревается в неуплате налогов. ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний блогера. Отмечается, что письма с этим требованием получили более 20 рекламных агентств.
Ранее сообщалось, что фешн-блогера Карину Нигай проверят на неуплату налогов. Это произошло после анонса нового марафона стилиста стоимостью в 1,5 миллиона рублей с VIP-сопровождением.