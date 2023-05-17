Правозащитник Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь на Украине

Правозащитник Иван Мельников обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять меры по защите канонической Православной церкви на Украине от дискриминации.
В обращении Мельников заявил, что более 220 монахов, проживающих на территории Киево-Печерской лавры, теряют место жительства. Репрессиям были подвергнуты более 75 религиозных деятелей Православной церкви и сотни членов общины. Отмечается, что многих из них пытают.
Правозащитник в качестве примера рассказал о священнике Андрее Павленко из Лисичанска, которого задержали представители правопорядка Украины. Представители органов пытались заставить его под пытками признаться, что он якобы работал на разведку РФ. Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы. Спасло его от заключения только то, что позже он был обменян как военнопленный.
Ранее синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию УПЦ в подчинение патриарху Московскому. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте архиепископа.