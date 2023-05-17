Правозащитник Иван Мельников попросил ООН защитить каноническую Православную церковь на Украине

Правозащитник в качестве примера рассказал о священнике Андрее Павленко из Лисичанска, которого задержали представители правопорядка Украины. Представители органов пытались заставить его под пытками признаться, что он якобы работал на разведку РФ. Позже его приговорили к 12 годам тюрьмы. Спасло его от заключения только то, что позже он был обменян как военнопленный.