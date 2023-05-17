Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что с кинофраншизой про Терминатора покончено

Продолжая вспомнить пошлое, он добавил, что эта роль во многом способствовала его глобальному успеху, поэтому он действительно благодарен персонажу-киборгу из своей фильмографии. Резюмируя, он сказал, что всегда смотрел на Терминатора с чувством глубокой нежности.