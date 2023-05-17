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Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что с кинофраншизой про Терминатора покончено

Шоу-бизнес
Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что с кинофраншизой про Терминатора покончено

Звезда Голливуда и американский политик Арнольд Шварценеггер заявил, что никогда больше не вернется к роли Терминатора. Он уверен, что этот эпизод в его творческой жизни окончен навсегда, передает газета «Культура».

«Франшиза не закончена, но я закончил», — сказал «железный Арни»

Продолжая вспомнить пошлое, он добавил, что эта роль во многом способствовала его глобальному успеху, поэтому он действительно благодарен персонажу-киборгу из своей фильмографии. Резюмируя, он сказал, что всегда смотрел на Терминатора с чувством глубокой нежности.
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