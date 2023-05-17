Палата представителей Ливии отстранила от должности премьер-министра ПНСт Фатхи Башагу

Стоит отметить, что вотум недоверия вынесен после распространения многочисленных замечаний в адрес Фатхи Башаги. Ряд сторон обвинили его в растрате бюджетных средств. Позже Палата представителей провела специальное заседание, на котором подвергла сомнению деятельность ПНСт. В марте 2023 года парламент запросил у ряда министров отчет по финансовым документам.