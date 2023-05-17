Палата представителей Ливии отстранила от должности премьер-министра ПНСт Фатхи Башагу

Тобрук, 17 мая. Палата представителей Ливии большинством голосов вынесла вотум недоверия в отношении премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги. Это произошло во время закрытого заседания парламента, сообщают местные СМИ.
По информации пресс-секретаря законодательного органа Абдаллы Блехека, премьер отстранен от должности, и его дело направлено на расследование. На его место временно назначен министр финансов ПНСт Усама Хаммад.
Ранее Башага, предвидев данный шаг, направил в Палату представителей письмо, в котором делегировал полномочия своему заместителю Али аль-Катрани. Однако, по словам Блехека, выбор парламента пал на другого кандидата — вышеупомянутого министра финансов.
Стоит отметить, что вотум недоверия вынесен после распространения многочисленных замечаний в адрес Фатхи Башаги. Ряд сторон обвинили его в растрате бюджетных средств. Позже Палата представителей провела специальное заседание, на котором подвергла сомнению деятельность ПНСт. В марте 2023 года парламент запросил у ряда министров отчет по финансовым документам.
На днях местные СМИ распространили новость о том, что депутаты намерены рассмотреть вопрос об отстранении Башаги. По информации массмедиа, его обвинили в растрате 1,5 млрд ливийских динаров.