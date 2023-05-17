Астраханские автовладельцы обвиняют бродячих собак в вандализме

Жители Астраханской области активно обсуждают в соцсетях противоправные действия беспризорных псов.
В своих комментариях жители региона делятся печальными историями о том, как стаи бродячих собак портят автомобили. Среди наиболее частых повреждений машин по вине псов упоминаются царапины на капотах и сломанные зеркала, сообщает Астрахань.Ру.
Также нередко встречают погрызенные колеса и бамперы и разорванные подкрылки. По мнению местных жителей, подобные инциденты по вине бездомных собак в последнее время заметно участились.