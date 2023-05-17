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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жилья пострадавшим от пожаров уральцам

Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жилья пострадавшим от пожаров уральцам

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны и органам исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить жильем людей, которые потеряли дом в результате крупных лесных пожаров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно распространенному сообщению, региональные власти должны предоставить погорельцам жилье до начала отопительного сезона. Отмечается, что доклад о выполнении поручения должны озвучить президенту России до 1 сентября 2023 года.

Следует отметить, что ранее Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пользователи выразили слова благодарности главе государства и осудили президента Украины Владимира Зеленского, который предал память собственных предков.
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