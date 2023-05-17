Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жилья пострадавшим от пожаров уральцам

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны и органам исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить жильем людей, которые потеряли дом в результате крупных лесных пожаров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Согласно распространенному сообщению, региональные власти должны предоставить погорельцам жилье до начала отопительного сезона. Отмечается, что доклад о выполнении поручения должны озвучить президенту России до 1 сентября 2023 года.
Следует отметить, что ранее Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пользователи выразили слова благодарности главе государства и осудили президента Украины Владимира Зеленского, который предал память собственных предков.