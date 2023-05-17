Украинский доставщик еды в Австрии оправдал воровство бургера своим происхождением

Устроившийся на работу доставщиком еды в Австрии украинский беженец во время перевозки заказа съел бургер клиента. В записке объеденному австрийцу беженец попросил не оставлять плохой отзыв.
Во время доставки еды из ресторана украинец решил употребить в пищу бургер, предназначавшийся клиенту. После содеянного курьер передал объеденному австрийцу записку, передает Telegram-канал «Консерватор».
«Я съел твой бургер. Я из Украины. Не пишите плохой отзыв. Слава Украине!», — написал украинский беженец.
По информации «ФедералПресс», поляки начали уезжать на заработки в Германию из-за наплыва украинских беженцев. Также в СМИ пишут о начавшемся «разгуле криминала» после прибытия украинского населения.