СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове

Стало известно о задержании диверсанта, оставившего СВУ под опорой ЛЭП в Саратове 4 мая.
По данным Telegram-канала SHOT, силовики провели задержание подозреваемого в диверсии на опоре в Саратове. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, злоумышленник дает показания.
Отмечается, что 7 мая было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. СВУ собирались привести в действие с помощью электрического детонатора. По данным экспертизы, вес взрывчатого вещества составлял не менее 1,8 кг.
Ранее в Ленобласти обнаружили шесть похожих на взрывные устройства предметов. На место сразу выехали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры.