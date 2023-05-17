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СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове

Происшествия
СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове

Стало известно о задержании диверсанта, оставившего СВУ под опорой ЛЭП в Саратове 4 мая.

По данным Telegram-канала SHOT, силовики провели задержание подозреваемого в диверсии на опоре в Саратове. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, злоумышленник дает показания.

Отмечается, что 7 мая было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. СВУ собирались привести в действие с помощью электрического детонатора. По данным экспертизы, вес взрывчатого вещества составлял не менее 1,8 кг.

Ранее в Ленобласти обнаружили шесть похожих на взрывные устройства предметов. На место сразу выехали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры.
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