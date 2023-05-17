СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове

Отмечается, что 7 мая было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. СВУ собирались привести в действие с помощью электрического детонатора. По данным экспертизы, вес взрывчатого вещества составлял не менее 1,8 кг.