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Глава РФ Владимир Путин потребовал до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма

Общество
Глава РФ Владимир Путин потребовал до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма

Российский президент Владимир Путин потребовал от Правительства РФ до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма.

Об этом стало известно 17 мая, в среду. Соответствующая информация следует из официального интернет-портала Кремля. Отдельно глава РФ указал на необходимость развития автотуризма между Петербургом и Владивостоком, указывается в материале.

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в РФ, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры», — подчеркнул лидер.

Путин также указал на необходимость до 1 июля подготовить предложения по проведению спортивных игр БРИКС в 2024 году.
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