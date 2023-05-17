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Актер Алек Болдуин закончил съемки в «Ржавчине» спустя полтора года после гибели оператора Галины Хатчинс

Шоу-бизнес
Актер Алек Болдуин закончил съемки в «Ржавчине» спустя полтора года после гибели оператора Галины Хатчинс

Голливудская звезда Алек Болдуин сообщил об окончании съемок в фильме «Ржавчина», во время которых он неумышленно застрелил оператора Галину Хатчинс. Работа над картиной завершилась спустя полтора года после гибели женщины-оператора.

Лауреат премии «Золотой глобус» опубликовал фото без бороды, которую он отпустил для роли в этой ленте, сообщает портал «Культоромания».

«Боже, как приятно было сбрить эту бороду», — подписал он снимок в своих соцсетях.

В 2021 году в ходе рабочего дня на съемках «Ржавчины» Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. В итоге ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последний серьезно не пострадал, а вот женщина скончалась.

Актера обвинили в непредумышленном убийстве. Он своей вины не признал, впоследствии с него сняли все обвинения.
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