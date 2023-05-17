Актер Алек Болдуин закончил съемки в «Ржавчине» спустя полтора года после гибели оператора Галины Хатчинс

В 2021 году в ходе рабочего дня на съемках «Ржавчины» Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. В итоге ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последний серьезно не пострадал, а вот женщина скончалась.