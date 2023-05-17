Актер Алек Болдуин закончил съемки в «Ржавчине» спустя полтора года после гибели оператора Галины Хатчинс

Голливудская звезда Алек Болдуин сообщил об окончании съемок в фильме «Ржавчина», во время которых он неумышленно застрелил оператора Галину Хатчинс. Работа над картиной завершилась спустя полтора года после гибели женщины-оператора.
Лауреат премии «Золотой глобус» опубликовал фото без бороды, которую он отпустил для роли в этой ленте, сообщает портал «Культоромания».
«Боже, как приятно было сбрить эту бороду», — подписал он снимок в своих соцсетях.
В 2021 году в ходе рабочего дня на съемках «Ржавчины» Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. В итоге ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последний серьезно не пострадал, а вот женщина скончалась.
Актера обвинили в непредумышленном убийстве. Он своей вины не признал, впоследствии с него сняли все обвинения.