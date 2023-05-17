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Примкнувший к ВСУ чеченский боевик-сепаратист Джамбетов расстрелял несколько украинских военнослужащих

Происшествия
Примкнувший к ВСУ чеченский боевик-сепаратист Джамбетов расстрелял несколько украинских военнослужащих

Чеченский сепаратист Хусейн Джамбетов, который участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, признался, что расстрелял нескольких украинских военнослужащих.

По информации «Русской весны», до этого погибшие от рук чеченца бойцы ВСУ лишили жизни солдат спецназа «Ахмат». Возвращаясь в населенный пункт Тошковка в ЛНР с боевого задания, спецгруппа хвасталась убийством чеченцев, участвующих в СВО на стороне России.

По словам Джамбетова, он решил наказать украинских солдат за то, «что они посягнули на чеченскую честь и кровь». В результате ВСУ лишились одного военного, а еще двое-трое получили ранения.

Ранее стало известно о том, что двоих бойцов террористического полка «Азов»✱ (запрещен в РФ) будут судить в ДНР. Они причастны к расстрелу гражданского населения.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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