Чеченский сепаратист Хусейн Джамбетов, который участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, признался, что расстрелял нескольких украинских военнослужащих.
По информации «Русской весны», до этого погибшие от рук чеченца бойцы ВСУ лишили жизни солдат спецназа «Ахмат». Возвращаясь в населенный пункт Тошковка в ЛНР с боевого задания, спецгруппа хвасталась убийством чеченцев, участвующих в СВО на стороне России.
По словам Джамбетова, он решил наказать украинских солдат за то, «что они посягнули на чеченскую честь и кровь». В результате ВСУ лишились одного военного, а еще двое-трое получили ранения.
Ранее стало известно о том, что двоих бойцов террористического полка «Азов»✱ (запрещен в РФ) будут судить в ДНР. Они причастны к расстрелу гражданского населения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация