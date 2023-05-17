Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по проведению спортивных игр БРИКС в 2024 году

Глава России подготовил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. Также подготовлены и другие задачи по важным направлениям. Среди них, в частности, представление наработок по включению в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятий, направленных на поддержку строительства аквапарков и парков развлечений для детей. Срок также до 1 июля.