Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по проведению спортивных игр БРИКС в 2024 году. Информация появилась на сайте Кремля.
Глава России подготовил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. Также подготовлены и другие задачи по важным направлениям. Среди них, в частности, представление наработок по включению в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятий, направленных на поддержку строительства аквапарков и парков развлечений для детей. Срок также до 1 июля.
Ранее президент принял решение о передаче РПЦ иконы «Троица» Андрея Рублева. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков объяснил это тем, что укрывать святыню в музеях нельзя, передает «Царьград».