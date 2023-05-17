Артист Мариинского театра поверил в историю мошенника и отдал ему около 70 тысяч рублей на билеты домой

Артист Мариинского театра Даниил С. добровольно перевел незнакомцу почти 70 тысяч рублей на авиабилеты домой. Об этом сообщает 78.ru.
Пострадавший встретился с мошенником у Сенной площади в Петербурге. Представившийся криптоброкером Алексеем незнакомец рассказал Даниилу, что не может вывести средства со своего электронного кошелька и купить билеты на поезд. Проникнувшись историей, артист перевел мужчине 9,5 тысяч рублей.
После Алексей снова связался с Даниилом и сказал, что полетит домой на самолете и попросил перевести ему еще 18 тысяч рублей. На третий раз мошенник попросил у артиста еще 26 тысяч рублей за провоз багажа.
Когда якобы криптоброкер попросил еще 55 тысяч, Даниил отказал и обратился в полицию. Согласно заявлению артиста в полицию, всего он перевел мошеннику 69 900 рублей.
Подобный случай недавно произошел в Москве. Доверчивая жительница столицы перевела автомобилисту почти миллион рублей на бензин до Абхазии.