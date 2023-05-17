Российский производитель начал серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Боеприпас будут применять в ходе специальной военной операции, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин во время выставки MILEX-2023 в Минске.
По словам Кочкина, до этого «Бронебойщик» был принят на вооружение, а теперь ракета «пошла в серию». Боеприпас предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8, а также другой авиационной техники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых ракет. Планируется, что российская инновация дополнит семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.
Боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности более старые образцы в несколько раз, говорится в открытых источниках. Ракета может пробивать существенные преграды и наносить урон противнику в фортификационных сооружениях.
В зоне СВО боеприпас появится уже в этом году, подчеркнул заместитель генерального директора концерна «Техмаш». Управляющей компанией последнего является холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
Ранее стало известно, что Россия анонсировала значительные изменения и решительные шаги в области БПЛА. Уже сформирован государственный гражданский заказ на производство 670 тыс. беспилотников до 2030 года, а на базе кластера «Руднево» появится федеральный научно-производственный центр, сообщал «Царьград».