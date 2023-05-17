Российский производитель начал серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

По словам Кочкина, до этого «Бронебойщик» был принят на вооружение, а теперь ракета «пошла в серию». Боеприпас предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8, а также другой авиационной техники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых ракет. Планируется, что российская инновация дополнит семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.