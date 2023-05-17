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Министр обороны уже около недели находится на территории Бахмута — Пригожин

Армия
Министр обороны уже около недели находится на территории Бахмута — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что министр обороны России уже около недели находится на территории Бахмута (Артемовска). По его словам, российский военачальник пребывает в одном из местных подвалов.

Ранее Пригожин официально пригласил главу МО лично посетить Бахмут и ознакомиться с обстановкой в городе. В связи с этим журналисты «Мосньюс» обратились к создателю «оркестра» с просьбой рассказать, отреагировал ли министр обороны на это предложение.

«Странный вопрос, я думал, что это общеизвестная информация. Он уже около недели находится на территории Бахмута в штабе штурмового подразделения в одном из бахмутских подвалов», — приводит комментарий основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Министр обороны уже около недели находится на территории Бахмута — Пригожин

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись вперед еще на 200 метров в Бахмуте. По его словам, для полного взятия города осталось освободить один квартал и небольшой кусок частного сектора.
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