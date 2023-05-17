Министр обороны уже около недели находится на территории Бахмута — Пригожин

Ранее Пригожин официально пригласил главу МО лично посетить Бахмут и ознакомиться с обстановкой в городе. В связи с этим журналисты «Мосньюс» обратились к создателю «оркестра» с просьбой рассказать, отреагировал ли министр обороны на это предложение.