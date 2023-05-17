Диспансеризацию в 2023 году прошли более 85 тысяч жителей Нижегородской области

По словам министра, проведение профилактических осмотров является одной из приоритетных задач работы региональной медицинской сети. Всегда легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. А в случае раннего обнаружения какой-либо патологии вероятность успешного лечения многократно возрастает. Охват как можно большего числа жителей профилактическими осмотрами и диспансеризацией — важная составляющая в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».