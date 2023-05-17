Диспансеризацию в 2023 году прошли более 85 тысяч жителей Нижегородской области

За первые четыре месяца нынешнего года диспансеризацию прошли более 85 тысяч нижегородцев. Углубленное обследование можно пройти в 82 медицинских учреждениях региона.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, руководитель областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, темпы диспансеризации традиционно увеличиваются к концу каждого года. Однако и сейчас многие нижегородцы решили уделить внимание своему здоровью и пройти нужные скрининговые обследования, передает сетевое издание Pravda-NN.ru.
По словам министра, проведение профилактических осмотров является одной из приоритетных задач работы региональной медицинской сети. Всегда легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. А в случае раннего обнаружения какой-либо патологии вероятность успешного лечения многократно возрастает. Охват как можно большего числа жителей профилактическими осмотрами и диспансеризацией — важная составляющая в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».