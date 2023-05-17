Психолог Валерия Мухина посоветовала придерживаться одной немецкой поговорки

Доктор психологических наук Валерия Мухина раскрыла секрет своего «железного характера». В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым она рассказала о немецкой поговорке «Ни разу – это ни разу, один раз – все равно, что много раз», которую услышала в детстве.
«Я хочу, чтобы все меня услышали… Я этого держусь. Я так проживала: маленькая услышала, про что поговорка поняла и так все время делала», — подчеркнула психолог.
Она объяснила, что многое в жизни человека зависит не только от различных влияний, но и от собственной внутренней позиции, «которую занимает ребенок, молодой человек или взрослый».
Ранее клинический психолог Дарья Суслова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие факторы могут повлиять на самооценку.