Дмитрий Песков адресовал вопрос по инициативе отмены указа о передаче Крыма Украине авторам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков адресовал вопрос по идее отменить указ о передаче Крыма Украине авторам. Этот вопрос был затронут в ходе брифинга.
Пресс-секретарь президента РФ не дал комментарий Кремля по инициативе. Он переадресовал его авторам.
Отменить силу документа 1954 года предложил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков. По его мнению, это позволит пресечь спекуляции по поводу положения полуострова Крым. Сенатор также указал на жалобы крымчан на несправедливое решение руководства СССР.